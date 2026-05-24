Beşiktaş’ta göreve getirilen Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktör konusunda konuştu. Azerbaycan basınından Teleqraf'a konuşan Önder Özen, Qurban Qurbanov'un Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağı iddialarını yalanladı.

Özen açıklamasında, "Şu anda yeni teknik direktör konusunda netleşmiş isimler yok. Qurban Qurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz ya da ilgimiz bulunmuyor. Qurban hoca çok değerli ve son derece başarılı bir teknik adam. Kendisine büyük saygı duyuyoruz ancak şu an Beşiktaş’ın gündeminde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.

QARABAĞ’DAKİ BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Qurban Qurbanov da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Qarabağ ile sözleşmesinin devam ettiğini belirtmişti.

2008 yılından bu yana Qarabağ’ın başında bulunan deneyimli teknik adam, Azerbaycan ekibiyle birçok lig şampiyonluğu yaşarken Avrupa kupalarındaki performansıyla da dikkat çekmişti.