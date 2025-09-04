Beşiktaş, Arsenal’den sol kanat oyuncusu Leonardo Trossard’ı transfer etmek için harekete geçti. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Arsenal, sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapan oyuncudan para kazanmak istiyor. İngiliz kulübü 22 milyon Euro seviyelerinde bir gelir bekliyor.

RUSYA’YA İKİ YOLCU

Trossard için Arsenal’den yanıt beklenirken, Rubin Kazan da Muçi’ye talip oldu. Rus ekibi oyuncunun durumunu sorduktan sonra kiralama konusunda Beşiktaş’ın fikrini aldı. Muçi’nin yanı sıra Felix Uduokhai da kiralanabilir. Alman stoper için Spartak Moskova, Beşiktaş’ın kapısını çaldı.