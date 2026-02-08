Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.
Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada Alanyaspor, 9 ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş taraftarları, son haftalarda performansından memnun olmadıkları kaleci Ersin Destanoğlu'nu protesto etti.
Maçta top Ersin Destanoğlu'na her geldiğinde taraftarlar, 25 yaşındaki kaleciyi ıslıklayarak tepkilerini gösterdi.