Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş tribünleri, takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK!"

Taraftarlar, "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!" ve "Sergen gelecek hesap verecek!" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Öte yandan kaptan Orkun Kökçü'yü de tribünlere çağıran Beşiktaş tribünleri, siyah-beyazlı futbolcuya da sitem etti.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SÖZ VERDİ

Sergen Yalçın, taraftarların çağrısı üzerine tribüne gitti ve bir süre siyah beyazlı tribünlerle konuştu. Taraftarlarla dertleşen Sergen Yalçın "Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Benimle beraber iyi günü de kötü günü de gördünüz'' dedi.

Tribünlerden gelen "Oyun istiyoruz hocam. Biz en kötü gününde de yanındayız senin hocam." sözlerine Sergen Yalçın "Allah razı olsun" yanıtı verdi.

Sergen Yalçın ayrıca "Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sergen Yalçın, tribünlere "Benden isteğiniz varsa söyleyin" dedi. "İyi oyun istiyoruz" yanıtı alan Sergen Yalçın "Ben de onu istiyorum" dedi ve soyunma odasının yolunu tuttu.