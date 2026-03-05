Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Siyah-Beyazlıların galibiyet gollerini Salih, Murillo, Oh ve Kartal kaydetti. Karadeniz ekibinin tek sayısı ise Papanikolau'dan geldi.

Beşiktaş'ın hem skor hem oyun üstünlüğü olarak önde götürdüğü karşılaşmada 67'de Halil Dervişoğlu, Pierrot'un yerine; 82'de ise Taylan Antalyalı, Emrecan Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna sonradan giren Halil ve Taylan'ın faulleri, maçın son anlarına damga vurdu. 82'de oyuna giren Taylan, 83'te Ndidi'ye tekme sallayarak ortalığın kızışmasına sebep oldu. Nijeryalı futbolcunun sakin kalmasıyla olaylar büyümese de 90+2'de Halil'in faulü bu kez ortalığı karıştırdı.

90+2'DE HALİL'DEN ÇOK SERT FAUL

2 dakika uzatma verilen karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Halil Dervişoğlu, Asllani'ye kayarak sert bir müdahalede bulundu. Bu faulün ardından ise ortalık karıştı. 3 farkla öndeyken ve maçın son saniyeleri oynanırken takım arkadaşına yapılan bu faule sinirlenen stoper Agbadou, Halil'e sert tepki gösterdi. Fildişi Sahilli savunmacıyı takım arkadaşları ve rakip oyuncular güçlükle sakinleştirdi. Pozisyonda Halil Dervişoğlu, Emmanuel Agbadou ve Altin Zeqiri sarı kart gördü.

ORKUN KÖKÇÜ SAKİNLEŞTİRDİ

62. dakikada oyundan çıkan Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü ise son saniyelerdeki faulün ardından takım arkadaşlarının yanına giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Galatasaray derbisi öncesi gerginliği dindirmeye çalışan tecrübeli kaptan, "Bırakın, uğraşmayın" diyerek arkadaşlarını olay yerinden uzaklaştırdı.

"YOKSA BİRİ 'GİRİN' Mİ DEDİ?"

Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar ve ünlülerin sosyal medyada Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya gösterdikleri tepkilerden bazıları şöyle oldu:

- "Sayın Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı, sizin hiç utanmanız yok mu?"

- "Maçta 4 gol olmuş yani çaylar içilmiş ama ortamı germek için Taylan ve Halil özel bir gayret içindeler... Ayıptır sizin derdiniz ne kardeş?" (Zafer Algöz)

- "Maç 4-1'ken neden öldüresiye giriyorsunuz, yoksa biri 'Girin' mi dedi?" (Ahmet Çakar)

- "Futbol oynamış, o çimlerde nabız yükseltmiş herkes anlar: Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun yaptığı tuhaflıkları bu maçın kendi psikolojik iklimiyle açıklamaya imkan yok."

- "Sabahtan beri tek gerginlik olmayan maçta Taylan ve Halil oyuna girince 2 defa sertlik ve kavga oldu. Tam da derbi öncesi tesadüf mü?"