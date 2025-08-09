Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta gündem kanat takviyesi… Siyah beyazlılar, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökcü ve son olarak da Wilfred Ndidi’yi renklerine bağladı. Yönetim kanat transferi için kolları sıvarken gündeme flaş bir isim geldi.
Manchester United'dan ayrılması beklenen Jadon Sancho için Beşiktaş’ın devreye girdiği aktarıldı. Jadon Sancho'nun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro.
TARAFTAR AKIN ETTİ
Jadon Sancho için Beşiktaş taraftarları sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Jadon Sancho'nun instagram hesabındaki son fotoğrafına 1 milyondan fazla #ComeToBeşiktaşSancho mesajı yazdı.