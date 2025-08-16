Beşiktaş Kulübü, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı imza töreninde 19 yaşındaki sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.