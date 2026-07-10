Beşiktaş; kaleciler Nübel ve Doğan, sol bek Ouattara, orta saha Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı’nın ardından Dünya Kupası’nda herkesi kendine hayran bırakan Leandro Trossard transferini de bitirdi. Beşiktaş, öncelikle İngiliz ekibi Arsenal ile 17-18 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Belçikalı forvetin menajeri Dirk Hebel ile İstanbul’da kritik bir zirve gerçekleştirdi.

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Menajer Hebel, 10 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşmede diretti. Beşiktaş ise masaya yıllık 7 milyon Euro ve 3 yıllık teklifle oturdu. İstanbul’da yapılan yüz yüze zirvede pürüzler giderildi. Taraflar yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ve bonusları içeren bir paket üzerinden prensipte anlaştı. Dünya Kupası’nda 5 maçta 2 gol ve 3 asistle oynayan Trossard, turnuva biter bitmez resmi imzayı atacak.