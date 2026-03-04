Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş maçı 4-1 kazandı ve grubu lider olarak bitirdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Amir Murillo, 28. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyun-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Yılmaz kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 85. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 10 puanla lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çaykur Rizespor 4 puanla, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

