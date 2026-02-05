Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşma penaltıdan atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Kocaelispor, 18. dakikada Serdar Dursun'un penaltı golüyle öne geçti. İlk yarısı 1-0 Kocaelispor'un üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş, 88. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı.
Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Beşiktaş, grubunda liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise puanını 4'e çıkardı.