Beşiktaş ve Fenerbahçe, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint-Etienne'de forma giyen Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili transferinde karşı karşıya geldi.

İngiltere ve Portekiz'den de talipleri olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de devreye girdi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fransa'da bu sezon 17 resmi maçta sergilediği 9 gol, 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Zuriko Davitashvili, Ocak ayı tansfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Haberde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu Gürcü kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Fransa Ligue 1'e yükselme mücadelesi veren Saint-Etienne'in Davitashvili'yi bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro... Gürcistan Milli Takımı formasını da giyen Davitashvili, 52 maçta 7 gole imza attı.