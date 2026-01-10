Stoper, sol bek ve orta saha arayan Beşiktaş’tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Bournemouth’tan ayrılmak isteyen Enes Ünal’ı gündemine aldı. A Milli Takım ile birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer almak için daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olmayı planlayan 28 yaşındaki futbolcuyla Teknik Direktör Sergen Yalçın bir görüşme yaptı.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

TECRÜBELI hocanın “Beşiktaş’a gel” dediği Enes, Beşiktaş’a sıcak bakmaya başladı. Kara Kartal bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle tamamlamayı hedefliyor. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Enes Ünal için Fenerbahçe de devrede. Sarı-lacivertli kulübün de yerli rotasyonu konusunda Enes’i kiralamak istediği ifade edildi.