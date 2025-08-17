Transfer sezonu boyunca ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Nordi Mukiele, İngiltere Premier Lig takımına imza attı.

Premier Lig ekiplerinden Sunderland, 14 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Paris Saint-Germain'in 27 yaşındaki sağ bekini 5 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce Fransız basınında çıkan haberlerde Mukiele'nin Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği de aktarılmıştı.

Sunderland'a transfer olduğu için yaşadığı mutluluğu ifade eden Fransız oyuncu, "Bana sevgi verirseniz, size on kat daha fazla sevgi veririm. Sonuna kadar burada yapacağım şey bu, Yürekten gelirim. Futbolu gerçekten seviyorum ve bana sevgi veren insanlara her şeyimi vermeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.