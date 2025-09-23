Süper Lig'in 6. haftası geride kalırken, zirve yarışında ilk haftadan kopmalar başladı.

Şampiyonluk yarışı veren ve ligin en yüksek kadro değerine sahip olan Fenerbahçe, başkanlık seçiminin yapıldığı gün Kasımpaşa deplasmanında 1-1'lik sonuçla ağır yara aldı. Çalkantılı bir süreçten geçen Beşiktaş ise Göztepe deplasmanında 3-0'lık mağlup olarak ile zirveden uzaklaşmaya devam etti.

Geçtiğimiz 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray ise evinde Konyaspor'u 3-1 yendi ve ligde 6'da 6 yaparak zirvede farkı açtı.Bu durum sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

Son güncellemelere göre Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldı. Siyah beyazlılarda Başkan Serdal Adalı'nın şampiyonluk yarışı sözü verdiği sezonda oranların arasındaki fark dikkat çekti.

İşte güncellenen oranlar: