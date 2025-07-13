Beşiktaş yeni sezson hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşularla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında bugün Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak. Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.