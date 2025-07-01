Beşiktaş’ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul’a geldi. 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

'ÇOK GURURLUYUM'

Abraham yaptığı açıklamada, "Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum." Dedi.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Beşiktaş Kulübü, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. Abraham, Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Roma'dan kiralanacak oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.