Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Antalya kampına çıkarma yaptı. Adalı, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile kapsamlı bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Toplantıda izlenecek yol haritası belirlendi. Buna göre; önce stoper alınacak, ardından Salih Özcan’ın durumu netleştirilecek ve en sonunda da sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

RAKAM 17’YE YÜKSELECEK

Siyah beyazlılar Emmanuel Agbadou için Wolverhampton’a revize edilmiş bir teklif daha sunmaya hazırlanıyor. İlk teklif kiralama modeliyle toplamda 15 milyon Euro seviyesindeydi. Taraftar arasında 5 milyon Euro’luk fark bulunurken, Kartal bonus maddeleri ekleyerek paketi 17 milyon Euro seviyelerine çıkarmayı planlıyor. İngilizlerin bu yeni teklif sonrası vereceği yanıt bekleniyor.

TEK PÜRÜZ KULÜPLERDE

İkinci kritik başlık ise Salih Özcan. Milli oyuncu ile her konuda anlaşma tamam. Siyah-beyazlıların gözü 27 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund ile yapacağı toplantıdan çıkacak kararda. Üçüncü gündem sol bek. Listede ilk sırada Nuno Tavares yer alıyor. Kartal’a “Evet” diyen Portekizli için Lazio’dan cevap bekleniyor. Piton ve Blanco alternatif isimler olarak öne çıkıyor.