Çin'in Longhui bölgesinde yaşayan Liu soyadlı bir çiftçi, kendi yetiştirdiği serbest dolaşan ördeklerden birini keserken beklenmedik bir keşfe imza attı. Kuşun midesini temizlediği sırada sıra dışı parlaklıkta metalik parçalar fark eden Liu, durumu incelemeye karar verdi. Yapılan ilk kontroller ve uygulanan ateşe dayanıklılık testlerinin ardından, bu parçacıkların yaklaşık 1.777 dolar (78 bin TL) değerinde gerçek altın olduğu tespit edildi. Şubat ayında meydana gelen bu olay, bölgede büyük bir heyecan yaratırken, altının kaynağına dair geçmişe dönük veriler de yeniden gündeme geldi.

ESKİ ALTIN MADENİ YATAĞINDA OTLUYORDU

Çiftçi Liu’nun ifadesine göre, ördekler geçmişte yoğun altın madenciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü bir nehrin yakınlarında otlatılıyordu. Uzmanlar, ördeğin nehir kenarında beslenirken muhtemelen toprak veya kumla karışık haldeki altın parçacıklarını yuttuğunu değerlendiriyor. Altının vücut tarafından sindirilemediğini belirten biyologlar, bu tür metallerin genellikle sindirim sisteminden zararsızca geçtiğini, ancak büyük veya keskin parçaların bağırsak tıkanıklığına yol açarak hayvan için hayati risk oluşturabileceğini vurguluyor.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE BENZER VAKALAR YAŞANDI

Liu, yaşadığı bölgede daha önce de benzer durumlarla karşılaşıldığını, bazı yerel sakinlerin ördeklerin midesinde küçük miktarlarda altın bulduğunu ifade etti. Ancak Liu’ya göre, tek bir hayvandan bu denli yüksek miktarda ve değerli parça çıkması bölge tarihinde bir ilk olarak değerlendiriliyor. Longhui İlçesi Doğal Kaynaklar Bürosu ise haberin doğruluğuna ilişkin gelen şüpheler üzerine bir açıklama yaparak, metalin tam kökenini belirlemek için daha detaylı incelemelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

TARİHİ "ALTIN HÜCUMU" BÖLGESİ

Yetkililer, geçtiğimiz yıl bölgeden geçen Chenshui Nehri'nde kum yıkayan vatandaşların 10 gramdan fazla altın bulduğunu hatırlattı. Söz konusu nehir, 1970'lerden 1990'lara kadar bölge halkı arasında gerçek bir "altın hücumuna" neden olmuş, ancak daha sonra özel madencilik faaliyetleri yasaklanmıştı. Çin yasalarına göre mineral kaynaklar ve yer altı hazineleri devlete ait kabul edildiği için, ördeğin midesinden çıkan bu servetin mülkiyet hakkı konusundaki tartışmalar ise henüz netlik kazanmadı.

TANG HANEDANLIĞI DÖNEMİNDEKİ ANTİK YÖNTEM

İlginç bir tarihsel detay olarak, benzer vakaların Çin’in köklü geçmişinde de yer aldığı biliniyor. Tang Hanedanlığı (618-907) dönemine ait kayıtlarda, köylülerin nehir kenarlarında beslenen ördek ve kazların dışkılarını takip ederek kumla birlikte yutulmuş altın parçacıklarını topladıkları belirtiliyor. Binlerce yıl sonra tekrarlanan bu olay, bölgenin jeolojik yapısının hala değerli madenler barındırdığını bir kez daha kanıtlamış oldu.