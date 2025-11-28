Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarda yer alan oyuncu Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz 2025'te dünyaevine girdi.

Düğün günün hamile olduğunu açıklayan Beste Kökdemir, haftalar sonra da bebeğinin cinsiyetini duyurdu ve bir oğlu olacağını ifade etti.

Hamilelik sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kökdemir'den güzel haber geldi. 32 yaşındaki oyuncu, dün akşam bebeğini dünyaya getirdi.

Fazlı Erdinç Çatak doğumhane kapısının önünde yaşadığı duygu dolu anları "Doğdu Güneş'im" notuyla paylaştı.

"SELAM BEN BABAN"

Ardından oğluyla ilk buluşma anında çekilen bir fotoğrafı da "Selam ben baban" notuyla yayımladı.