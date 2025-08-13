Eski basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Bestemsu Özdemir'in 4 aylık hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
'İnci Taneleri'nin 'Semiramis'i Bestemsu Özdemir, bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamıştı.
34 yaşındaki oyuncu daha sonra gönlünü eski basketbolcu Ersin Görkem'e kaptırmıştı. Aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten sevindiren haber geldi.
Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" diyen Bestemsu Özdemir, Instagram hesabından yüzüğünü paylaşarak takipçilerine güzel haberi duyurdu.
"4 AYLIK HAMİLE"
Öte yandan 'Bi Bakalım' adlı YouTube programında, Bestemsu Özdemir'in 4 aylık hamile olduğu öne sürüldü.