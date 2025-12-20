TBMM’de Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken Beştepe Sarayı’nın 2026’daki bütçesi ile Avrupa’daki bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlığı bütçeleri karşılaştırıldı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, 2026’da yaklaşık 600 milyon Euro bütçe kullanacak olan Beştepe’nin, 60 milyon Euro harcama yapacak olan Fransa’da Macron’un Elysee Sarayını ve 126 milyon Euro bütçesi olan Almanya’da Steinmeier’in Bellevue Sarayı bütçelerini geçtiğini açıkladı. İtalya’da da Cumhurbaşkanı Mattarella’nın Qurinal Sarayı bütçesi, 224 milyon Euro ile Erdoğan’ın Beştepe Sarayı bütçesinden daha az.

ÇOK DAHA DÜŞÜK

Türkiye toplam 450 milyar Euro’luk 2026 yılı bütçesinin 600 milyon Euro’sunu Beştepe’ye tahsis etti. Almanya’da 444.9 milyar Euro’luk bütçenin 126 milyon Euro, Fransa’da 500 milyar Euro’lık bütçede 60 milyon Euro, İtalya’da ise 750 milyar Euro’luk bütçede 224 milyon Euro Cumhurbaşkanlarına bütçesi tahsis edildi. Kırkpınar, “AB’nin iki büyük üyesi olan Almanya ve Fransa’da Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçeler Türkiye’ye göre çok daha düşük” dedi.

Dünyanın en büyük cumhurbaşkanlığı

Chat GPT’ye göre sadece cumhuriyet rejimlerinde en büyük aktif sarayların dünya sıralamısı şöyle:

1-Türkiye – Cumhurbaşkanlığı Külliyesinintoplam alanı: ~ 1.000.000 metre kare. Tek binadan oluşmayan bir külliye olan yapı, Dünyanın en büyük cumhurbaşkanlığı yerleşkesi.

2-Kazakistan – Ak Orda Sarayı (Astana) Kapalı alan: ~ 36.700 metre kare. En büyük tek parça cumhurbaşkanlığı saraylarından biri

3-Güney Kore – Mavi Saray (Cheong Wa Dae, Seul) Alan: ~ 250.000 metrekare. Yerleşkede birden fazla yapı var.

4-Rusya – Kremlin (Moskova) Alan: ~ 275.000 metre kare. İdari kompleks aynı zamanda tarihi yapıları barındırıyor.