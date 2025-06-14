Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayında toplanan zirvenin konusu İsrail-İran gerilimi oldu.
Toplantıya dair İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.
Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanımızın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 14, 2025
Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.
Güvenlik toplantısında İsrail’in… pic.twitter.com/gFvS3zgKz6
ŞARA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Erdoğan toplantının ardından Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede, İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.