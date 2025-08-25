İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hızlanan Kanal İstanbul projesi tam gaz sürüyor. Kalan son tarım alanları ve sulak yerler bir bir betona boğuluyor. İstanbul’un önemli su kaynaklarından Sazlıdere’deki 12 bin konutluk proje, İstanbulluların gözü önünde hızla yükselmişti. Şimdi de Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’ün Baklalı Mahallesi parsel parsel satılıyor.

SÜREÇ BAŞLATILDI

Halk Tv’den Cengiz Karagöz’ün bildirdiğine göre TOKİ’ye bağlı Emlak Yönetim, Baklalı Mahallesi’ndeki toplamda 65 bin 649 metrekarelik 4 tarım arazisini, 172 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Plansız Alan olarak belirtilen söz konusu taşınmazların 1/100.000 ÇDP tarım alanı olduğu kaydedildi. 65 bin 649,82 metrekarelik 4 taşınmaz için 172 milyon TL’ye bedel belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan üç farklı ÇED başvurusuna göre bölgeye toplamda 12 bin 92 adet daha konut yapılacak.

SAĞLIK TURİZMİ ALANI

Baklalı, Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın satın aldığı 44 dönümlük tarlayla gündeme gelmişti. Çevre ve Şehirlik Bakanlığı’nın hazırladığı yeni planlarda arazi yapılaşmaya açılmıştı.

Şeyha Moza’nın tarlası, turizm ve ticaret alanı oldu. Plana göre, iş, alışveriş ve yönetim merkezi, otel, motel, ofis, büro, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, banka ve finans kurumları inşa edilebilecek.

Şeyha Moza’nın ortağı olduğu şirketin arazi satın aldığı bölge, yeni şehir planlarında sağlık turizmi için ayrılmıştı. Bölgeyle ilgili planlara göre İstanbul’a sağlık sorunları nedeniyle gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklamasını ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri oteller ve alışveriş alanları yer alacak.

ARAZİ TOPLADI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned, 8 Kasım 2018’de 100 bin lira sermaye ile Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ni kurmuştu. Şirket kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahında yer alan 44 bin 702 metrekare araziyi satın aldı.

Kanal İstanbul güzergâhında yer alan Baklalı’daki artan yapılaşma böyle belgelendi. Sözcü satılan arazideki plan değişikliğini tam 5 yıl önce duyurdu.

ERDOĞAN: ALAMAZ MI?

Erdoğan tarla alımının ortaya çıkması üzerine “Kanal İstanbul’la ilgili bir defa çok çirkin olan şey şu; Katar Emirinin annesinin gelip buradan yer alması vesaire... Bunu söyleyen insanlara sormak lazım; ‘Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?’ Bu dedikoduları duydum. Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu?” demişti.