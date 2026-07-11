İzmir Kemalpaşa’da meydana gelen olay, 25 Ekim 2024 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. O tarihte 16 yaşında olan Çağlar Efe D.'nin, bir süredir ilgi duyduğu komşusunun kızı Betül Ç.'yi sokakta takip ettiği öne sürüldü. Takip edildiğini fark eden genç kız koşarak uzaklaşmaya çalışırken, şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı ve boynundan yaralandı. Saldırının ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralanan genç kızın yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Betül Ç., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kaçan şüpheli ise polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucunda bir gün sonra babasının Beşyol Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramada gasbedildiği belirtilen cep telefonu da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Çağlar Efe D. tutuklanırken, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Hazırlanan iddianamede Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı işlendiği gerekçesiyle "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıla kadar, "Silahla yağma" suçundan 12 yıla kadar ve "Hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, suçun niteliğini "Kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirerek sanığa bu suçtan 12 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca "Silahla yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. "Tehdit" suçundan ise yeterli kanaat oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Taraf avukatlarının başvurusu üzerine dosya istinaf incelemesine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyanın yeniden İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI SONRASI YENİDEN TUTUKLANDI

Davada 7 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkan Çağlar Efe D. hakkında mahkeme, sanığın yaşı, tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklamanın bir tedbir niteliği taşımasını dikkate alarak "bihakkın tahliyesine" karar verdi. Sanık, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Çağlar Efe D. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.