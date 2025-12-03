Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, beyana dayalı KDV beklentisi 50 milyar lira artırıldı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 Mali Yılı Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri devam ederken, teklife 5 ayrı önerge ile eklemeler yapıldı. Komisyonda, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesine 50 milyar lira ödenek eklenerek, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gider toplamı 18 trilyon 801 milyar 514 milyon 833 bin liraya yükseltildi.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın aktardığına göre başka bir önergeyle, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine bağlı işaretli cetvelin genel bütçenin gelirleri kısmında 2 trilyon 17 milyar 611 milyon 376 bin lira olan 2026 yılı beyana dayanan KDV tutarına 50 milyar lira eklenerek toplam tutar 2 trilyon 67 milyar 611 milyon 376 bin liraya çıkarıldı. Komisyonda kabul edilen önerge doğrultusunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine bağlı işaretli cetvelde gösterilen 2026 yılı beyana dayanan KDV tutarına 50 milyar lira ilave edilerek 2026 yılı genel bütçe gelir tutarı 16 trilyon 82 milyar 32 milyon 487 bin lira olarak düzenlendi.

KARİYER MEMURLARININ HAKLARI İYİLEŞTİRİLDİ

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ilgili maddesine, kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerin mali ve özlük haklarını düzenleyen hükümler eklendi.

AKP, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniyol Partili milletvekilleri tarafından sunulan önerge, bazı kamu görevlilerinin mali haklarına yönelik çeşitli düzenlemeler içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığında görev yapan uzman, denetçi ve mali görevlerdeki personel için, görevlerinin önemi ve niteliklerine göre devlet memuru aylığının yüzde 200’ünü aşmayacak şekilde ek ödeme yapılması hükme bağlanıyor.

Önergeye göre, 375 sayılı KHK’ye ekli cetvellerde yer alan birçok üst düzey kamu görevlisinin gösterge rakamları yükseltiliyor. Bu kapsamda başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı seviyesindeki görevlerde bulunanların tazminat ve ek ödeme göstergelerinde artış yapılıyor.

Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK Başkanı, YÖK Denetleme Kurulu üyeleri, ÖSYM Başkanı ve başkan yardımcıları için öngörülen göstergeler artırılarak, aylıklarına yansıyacak ek ödemelerin yükseltilmesi sağlanıyor.