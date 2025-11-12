Ukrayna'da tespit edilen trüf mantarı, koruma altında olmamasına rağmen doğada zor bulunan mantar türlerinden biri. Ukraynalı mikolog Maria Şevçenko, ülkede birkaç tür trüf mantarı bulduklarını en yayının ise yaz trüfü olduğunu söyledi. Özellikle meşe ve kayın ormanlarında yetişen bu mantar türü orman-step bölgelerinde ve Kırım'da yetişiyor.

Çok fazla toplanan mantarlardan olduğu için bu değerli mantarı bulmak neredeyse imkansız gibi. Ukrayna'da 2021 yılın Kırmızı Liste'ye eklenen yaz trüfünün yanı sıra kış trüfü ise hala koruma altında değil. Fakat bu mantar türü de nadir bulunanlar arasında yer alıyor.

KÖPEK YA DA DOMUZLARLA ARIYORLAR

Oldukça değerli olan trüf mantarının özellikleri de dikkat çekiyor. Toprak altında 20-30 santimetre derinliklerinde yetişen trüf mantarını bulmak için eğitilmiş köpekler ve domuzlar kullanılıyor.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR

Fransa- İtalya gibi ülkelerde yetişen dünyanın en pahalı mantarı olan trüf mantarı, artık açık artırmayla satılmaya başlandı. En son 300 dolar yani 12,6 milyon TL'ye satıldı.

Yetiştirilmesi oldukça zor olan trüf mantarı, son yıllarda Fransa'daki özel çiftliklerde yetiştiriliyor. Kontrol altında üretilen mantar, gurme restoranlarda ve koleksiyoncu pazarlarının gözdesi. Dünya üzerinde 100'e yakın trüf mantarı bulunduğunu ifade eden uzmanlar bunlardan sadece bir kısmının yenilebildiğini aktardı.

TÜRKİYE'DE DE 4 TÜRÜ BULUNUYOR

Trüf mantarının 4 türü Türkiye'de doğal olarak yetişiyor. İşte çeşitleri ve yetiştikleri bölgeler:

Tuber aestivum (Yaz trüfü) Siyah- 500–1000 € -Ege, İç Anadolu

Tuber melanosporum (Kış trüfü)-Siyah -800–2000 € -Akdeniz, Batı Anadolu

Tuber borchii (Beyaz trüf) Açık kahverengi-1500–2500 € -Marmara, Karadeniz

Terfezia türleri (Çöl trüfü) Açık bej-100–400 € -Güneydoğu Anadolu