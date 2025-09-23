Pamuk üretimi en yoğun şekilde Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Ege bölgelerinde yapılıyor. Bir dekar araziden ortalama 400–500 kilo kütlü pamuk elde edilirken, sulama ve bakımın düzenli yapıldığı tarlalarda bu miktar 600–700 kiloya kadar çıkıyor. Yıllık fiyat değişimlerine rağmen pamuk, çiftçi için kısa sürede yüksek gelir kapısı olarak öne çıkıyor.

BİRÇOK İLDE YETİŞTİRİLİYOR

Bol güneş ve sıcak iklim seven pamuk, don olayına karşı hassas olduğundan en çok Şanlıurfa, Mardin, Adana, Hatay, Aydın, İzmir ve Manisa gibi illerde yetiştiriliyor. Organik maddece zengin, geçirgen ve tuzsuz topraklarda verim artarken, sulamanın düzenli yapılması kritik önem taşıyor. Gübreleme, yabancı ot temizliği ve zararlılarla mücadele de ürünün kalitesini doğrudan etkiliyor.

HASAT EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Pamuk hasadı genellikle eylül ayında başlıyor, bölgelere göre kasım ayına kadar devam ediyor. Modern tarımda makineyle toplama yöntemi yaygınlaşsa da bazı bölgelerde hâlâ elle hasat yapılıyor. Hasat edilen pamuk, çırçır fabrikalarında işlenerek iplik ve kumaş üretiminde kullanılıyor, çekirdeğinden ise yağ ve hayvan yemi elde ediliyor.

Pamuk, yalnızca üreticisine değil, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Tekstil ve hazır giyim ihracatında Türkiye’nin başlıca gelir kaynaklarından biri konumunda bulunan pamuk, tarım ürünü olmanın ötesinde stratejik bir değer olarak görülüyor.