Beyaz ekmeğin yerini büyük ölçüde tam buğday ekmeğine bırakacağı öne sürüldü. HaberTürk’te yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen “tam buğday unu yaygınlaştırma” kampanyası kapsamında önemli bir değişiklik planlanıyor.

İddiaya göre, üretilecek ekmeklerde en az yüzde 70 oranında tam buğday unu kullanılması hedefleniyor. Bu adımın, toplum sağlığını koruma ve daha dengeli beslenmeyi teşvik etme amacı taşıdığı belirtiliyor.

UYGULAMA ÖNCE KAMUDA BAŞLAYACAK

Tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılması süreci ilk etapta kamu kurumlarının yemekhanelerinde uygulanacak. Bir yıl sürecek geçiş döneminin ardından düzenlemenin tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda özellikle toplu tüketim yapılan alanlarda beyaz un oranının azaltılması ve tam buğday oranının artırılması hedefleniyor.

YÜZDE 70 TAM BUĞDAY DÖNEMİ

Projeye göre, tüketilen ekmeklerin en az yüzde 70’inin tam buğday içermesi bekleniyor. Tam buğday unu, buğday tanesinin tamamının öğütülmesiyle elde edilirken; beyaz un üretiminde buğdayın kepek ve ruşeym gibi besin değeri yüksek kısımları ayrıştırılıyor.

Uzmanlar, tam buğday ekmeğinin lif oranının yüksek olması nedeniyle sindirim sistemi açısından daha faydalı olduğunu ve daha uzun süre tokluk sağladığını belirtiyor.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Yeni düzenlemenin en çok merak edilen başlıklarından biri de fiyat konusu oldu. Tam buğday ununun üretim süreci ve maliyeti, beyaz una kıyasla daha yüksek. Bu nedenle kalite ve maliyet unsurları dikkate alındığında, ekmek fiyatlarında artış yaşanabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca tam buğday ekmeğinin üretim sürecinin daha uzun sürmesi ve hammadde maliyetinin daha yüksek olması da fiyatlara yansıyabilecek faktörler arasında gösteriliyor.