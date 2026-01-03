Dünya'nın haberine göre; Karaman’da faaliyet gösteren ve uluslararası bir beyaz eşya markasının bayiliğini yapan mağaza, satışları sürdürmesine rağmen ürün teslimi yapmadan faaliyetlerini durdurdu. Mağazada 26 Aralık 2025 tarihine kadar satış yapıldığı ancak ertesi gün iş yerinin tamamen kapandığı belirtildi.

"FAALİYETLERİMİZ SONLANDIRILMIŞTIR" YAZISIYLA KARŞILAŞTILAR

Müşteriler ürünlerini teslim almak için mağazaya gittiklerinde kapıda asılan "İş yerimiz faaliyetlerini sonlandırmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla karşılaştı. Bu durum üzerine çok sayıda vatandaş savcılığa başvurdu.

MAĞDUR SAYISI 600'Ü GEÇTİ, ZARAR 300 MİLYON TL İDDİASI

Mağdur sayısının 600'ü aştığı, toplam zararın ise en az 300 milyon TL olduğu iddia edildi. Yaşanılanlardan sonra mağaza sahibi B.Ç., sosyal medya hesabından açıklama yaptı. B.Ç, ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek dolandırıcılık iddialarını reddetti. Ve sürecin hukuki yollarla çözüleceğini savundu.

Mağdur olanlar arasında özellikle evlilik hazırlığı yapanlar dikkat çekti. Beyaz eşyalarını alamayan çok sayıda vatandaş, doğrudan ana marka ile iletişime geçmeye çalıştı. Fakat şu ana kadar markadan konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

ANA MARKA DA SORUMLU TUTULABİLİYOR

Yaşanan olay, son dönemde artan "yetkili bayi" kaynaklı mağduriyetleri yeniden gündeme taşıdı. Franchise sistemiyle çalışan büyük markaların, bayilerinin eylemlerinden ne ölçüde sorumlu olduğu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Türkiye'de yetkili bayiler hukuken ana markadan bağımsız tüzel kişilikler olarak kabul edilse de Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay içtihatları, "görünüşe güven ilkesi" kapsamında tüketiciyi koruyan önemli düzenlemeler içeriyor.

Bu ilkeye göre; bir mağaza markanın logosunu, tabelasını, kurumsal kimliğini kullanıyor ve resmî yetkili bayi olarak faaliyet gösteriyorsa, tüketicinin bu güvenle yaptığı ödemelerden ana marka da sorumlu tutulabiliyor.