2025 yılı Ocak-Kasım dönemine ait verileri, dış pazarlarda ihracat üzerindeki baskının sürdüğünü, iç pazarda ise talebin dalgalı bir seyir izlediğini gösterdi.

Ocak-Kasım verileri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç satışlarda yüzde 4, ihracatta yüzde 9 ve üretimde yüzde 9 gerilemeye işaret etti. Toplam satış hacmi ise yüzde 8 düşüşle 27,9 milyon adet oldu. Bu tablo, hem iç hem dış talepteki daralmanın sektör genelinde belirgin bir baskı oluşturmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Kasım ayı verilerine bakıldığında iç pazarda yüzde 5’lik bir artış kaydedilse de ihracatta yüzde 17’lik düşüş, üretimde yüzde 11’lik gerileme ve toplam satışlarda yüzde 10’luk azalış dikkat çekti. Bu durum, iç pazardaki sınırlı yukarı yönlü hareketin sektörün genel eğilimini tersine çevirecek ölçekte olmadığını gösterdi.