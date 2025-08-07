FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında dünyanın en güzel ve pahalı gayrimenkullerinden biri olan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.

Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.

Beyaz Köşk, 6 Ağustos'ta üçüncü kez ihaleye çıkarıldı. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., 21 Temmuz'da yaptığı duyuruda Etiler'deki köşkün satış fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmişti. Ancak indirime rağmen köşke alıcı çıkmadı.

Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi.

Açıklamada şöyle denildi: