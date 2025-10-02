Koza-İpek Holding’e ait ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen köşkün satışında en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.

YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU



Tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken alıcı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Lüks köşkün yeni sahibinin son yıllarda tekstil alanında büyüyen BEKS Çorap ve İç Giyim ile denizcilik alanında hizmet veren İstanbul merkezli gemi yönetim ve armatörlük şirketi Beks Shipping'in sahibi Ali Bekmezci olduğu öğrenildi.

Tekstil sektörünün önemli isimlerinden Bekmezci Ailesi’nin iştiraki Beks Denizcilik, 2021'de 5 gemi yatırımı ile denizciliğe hızlı bir giriş yaptı.

ÜÇ KEZ SATILAMAMIŞTI



Köşk için ilk satış girişimi geçen yıl mayısta 750 milyon lira bedelle yapılmış, alıcı çıkmamıştı. Köşk için 2025’te yapılan ihalelerde talep yetersizliği nedeniyle satış gerçekleşemedi.



2 bodrum, zemin, 1 normal kat, çatı katı ve terası bulunan 2’nci derece eski eser niteliğindeki “Beyaz Köşk”, 695 metrekare kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor. Köşk, İstanbul Boğazı’nın en pahalı yapılarından biri olarak gösteriliyor