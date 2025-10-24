UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen bir mücadele yaşandı. Fransız ekibi Lille, sahasında Yunan temsilcisi PAOK'a 4-3 mağlup oldu. Maçın en dikkat çeken ismi ise bir kez daha milli kaleci Berke Özer oldu.

7 GOLLÜ MÜTHİŞ MÜCADELE

Decathlon Arena'da oynanan karşılaşma adeta gol yağmuruna sahne oldu. PAOK'un gollerini 18. dakikada Soualiho Meite, 23 ve 74. dakikalarda Andrija Zivkovic, 42. dakikada ise Fedor Chalov attı.

Lille'in golleri ise 57. dakikada Benjamin Andre, 68 ve 78. dakikalarda Hamza Igmane'den geldi.

Maçın uzatma dakikalarında PAOK'tan Tomasz Kedziora, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

BERKE ÖZER PENALTI DUVARI OLDU

Lille kalecisi Berke Özer, 71. dakikada PAOK'un kazandığı penaltıda Andrija Zivkovic'in vuruşunu müthiş bir refleksle kurtardı. Genç eldiven, bu kurtarışıyla birlikte Avrupa kupalarındaki üst üste dördüncü penaltısını çıkarmış oldu.

Fransız basını, 24 yaşındaki kalecinin performansını "Berke, Lille’i uzun süre oyunda tuttu" başlığıyla övdü. Milli file bekçisi, son haftalarda sergilediği formuyla takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi.

Öte yandan bu sonuçla PAOK, Avrupa Ligi grubundaki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

Lille ise 6 puanda kaldı ve liderlik şansını kaçırdı. Grubun bir sonraki haftasında Lille, Kızılyıldız deplasmanına gidecek, PAOK ise sahasında Young Boys'u ağırlayacak.