ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Washington DC’de Ulusal Muhafız bünyesinde görevli iki personelin vurulduğunu duyurdu. Noem, olayla ilgili ayrıntı paylaşmazken, güvenlik birimlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

BİR BLOK UZAKLIKTA SİLAH SESLERİ

Reuters'in haberine göre, Washington Polis Departmanı da Beyaz Saray’a bir blok mesafede silahlı saldırı gerçekleştiğini doğruladı ancak herhangi bir ek bilgi paylaşmadı. Olayın ardından Beyaz Saray’ın kapılarının güvenlik prosedürü gereği kilitlendiği bildirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin kimliği veya saldırının motivasyonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP FLORIDA’DAYDI

Saldırı sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Şükran Günü tatili için Florida’da bulunduğu belirtildi.

GİZLİ SERVİS SESSİZ

Olayın yaşandığı bölgeden sorumlu olan ABD Gizli Servisi, basının yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.