Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela lideri Maduro’yu hedef alan operasyonu sonrası, Beyaz Saray’ın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan bir mesaj, siyaset koridorlarını hareketlendirdi. Başkan Donald Trump’ın görselinin eşlik ettiği gönderide yer alan “No Games, FAFO” (Oyun yok, FAFO) ifadesi, kısa sürede küresel bir tartışmanın merkezine oturdu.

"FAFO" Ne Anlama Geliyor?

Resmi devlet kurumlarının ciddiyetinden uzak bulunan bu kısaltmanın açılımı, İngilizce argo bir tabir olan “Fuck Around, Find Out” cümlesine dayanıyor. Türkçeye en yumuşak haliyle “Bulaşırsan cevabını alırsın” ya da “Kaşınırsan sonucuna katlanırsın” şeklinde çevrilebilen bu ifade, devletler arası iletişimde nadir görülen sertlikte bir tehdit unsuru olarak değerlendirildi.

Sokak Dili mi, Yeni Diplomasi mi? Eleştiri Okları Hedefte

Söz konusu paylaşımın sert ve gözdağı veren tonu, sosyal medya platformlarında infiale neden oldu. Birçok uluslararası gözlemci ve kullanıcı, Beyaz Saray’ın geleneksel diplomatik nezaket kurallarını bir kenara iterek "sokak dilini" benimsemesini sert sözlerle eleştirdi.

Eleştirilerin odağında şu temel noktalar yer alıyor:

Diplomatik Üslup Kaybı: Resmi devlet kurumlarının kurumsal kimliğiyle uyuşmayan ifade biçimi.

Tehditkâr İletişim: Uluslararası krizlerin çözümünde diyalog yerine doğrudan sert mesajların tercih edilmesi.

Resmi Söylemin Sınırları: Devletlerin sosyal medya kanallarını birer güç gösterisi ve kışkırtma aracına dönüştürmesi.

Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Tartışma Alanı

Bu hamle, yalnızca Venezuela operasyonunun bir sonucu değil, aynı zamanda devlet kurumlarının dijital çağda kullandığı dilin niteliğine dair derin bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Geleneksel diplomasi dilinin sınırlarını zorlayan bu "meydan okuma", önümüzdeki süreçte Washington’un diğer dış politika krizlerinde de benzer bir tutum sergileyip sergilemeyeceği sorusunu akıllara getirdi.