Kripto dünyasında büyük yankı uyandıran zirvede, dijital varlıkların geleceği, düzenleyici çerçeveler ve sektörün büyümesini destekleyecek politikalar masaya yatırılacak. Zirvenin başkanlığını ise Trump’ın ekonomi danışmanlarından Crypto Czar David Sachs üstlenecek.
Beyaz Saray, yönetimin net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı, sektördeki yeniliği teşvik etmeyi ve ekonomik özgürlüğü korumayı hedeflediğini vurguladı. Trump’ın kripto paralara yönelik ilgisi seçim kampanyası döneminde de dikkat çekmişti. Zirvenin piyasalara yön verme potansiyeli taşıdığı belirtilirken, yatırımcılar bu toplantıdan çıkacak mesajları merakla bekliyor.