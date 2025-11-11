Beyaz Saray'da bugün Suriye geçici yönetiminin Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara'yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeleri desteklediğini ve Şara ile çok iyi anlaştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme sona erdi.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Trump “(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Eş-Şara büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan’la çok iyi anlaşıyor. Erdoğan, Suriye’de olanları çok destekliyor” dedi.

“Suriye’nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir” diyen Trump şöyle devam etti:

Suriye cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye’nin yeni cumhurbaşkanıyla iyi anlaşıyorum.

Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Ortadoğu’nun bir parçası.”