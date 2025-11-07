ABD Başkanı Donald Trump’ın, kilo verme ilaçlarını daha uygun fiyata sunmayı amaçlayan yeni anlaşmasını tanıttığı basın toplantısı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Toplantıya katılan davetlilerden biri aniden fenalaşarak yere düştü.

Olay, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında meydana geldi. Trump, masasında otururken Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay yere yığıldı. Eski kalp cerrahı ve Trump’ın “Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi” başkanlığı için seçtiği Dr. Mehmet Öz, hızla müdahale ederek yere düşen kişiye yardım etti.

TRUMP TEPKİSİZ KALDI

Basın mensupları hızla salondan çıkarılırken, Trump’ın tepkisiz bir şekilde olanları izlemesi dikkat çekti. Görgü tanıklarına göre, Trump bir süre sonra yavaşça ayağa kalktı ancak hiçbir müdahalede bulunmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, fenalaşan Findlay'in sağlık durumunun “iyi” olduğunu ve Beyaz Saray sağlık birimi tarafından muayene edildiğini açıkladı.

Basın toplantısında Trump’ın, Novo Nordisk ve Eli Lilly firmalarıyla yaptığı yeni anlaşma kapsamında kilo verme ilaçlarının kutu başına 50 ila 350 dolar arasında satılacağını duyurduğu belirtildi. Ancak uzmanlar, “TrumpRx” adı verilen bu planın hukuki ve etik açıdan risk taşıdığını, ilaç fiyatlarını kalıcı olarak düşürmeyeceğini ve hasta verilerini riske atabileceğini vurguluyor.

Trump’ın bu girişiminin, ilaç firmalarına uygulanan gümrük tarifelerini kaldırmak karşılığında indirim anlaşmaları içerdiği de bildirildi. Uzmanlar, planın siyasi bir vitrin çalışması olabileceği uyarısında bulunuyor.