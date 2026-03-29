Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mart 2026 tarihini "iki farklı Amerika" olarak yaşadı. Sokaklarda Trump yönetimine karşı "diktatörlük" suçlamalarıyla devasa bir öfke dalgası yükselirken, Cumhuriyetçi Parti’nin en sadık tabanı gelecekteki liderini ilan etti: JD Vance.

CUMHURİYETÇİLERİN "YENİ PRENSİ" İLAN EDİLDİ

Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) yapılan ve partinin "namusu" sayılan Saman Anketi (Straw Poll) sonuçları, 2028 yarışının rengini belli etti.

1.600 delegenin oy kullandığı sandıktan çıkan tablo şöyle:

JD Vance: %53 (Açık ara lider)

Marco Rubio: %35 (Şaşırtıcı yükseliş)

Ron DeSantis: %2 (Büyük çöküş)

Donald Trump Jr.: %2 (Beklentilerin çok altında)

SOKAKTA "GİT", DELEGE KATINDA "KAL" SESLERİ

Vance’in bu ezici zaferi, tam da 9 milyon Amerikalının "Kral Yok" sloganlarıyla yürüdüğü güne denk gelmesiyle manidar bir hal aldı. Analistler, "Sokaktaki öfke Trump ve ekibini istifaya çağırırken, partinin çekirdek kadrosu Vance’in etrafında kenetlenerek bir güç kalkanı oluşturuyor" yorumunu yapıyor.

VELİAHTLAR SAVAŞI ERKEN Mİ BİTTİ?

Bir dönem Trump’ın en güçlü halefleri olarak görülen Florida Valisi DeSantis ve oğul Trump Jr.’ın %2’de kalması, partideki "eksen kaymasını" net bir şekilde belgeledi. Muhafazakâr taban, 2028 için rotasını "eylemci ve pragmatik" bulduğu Vance’e kırmış durumda.