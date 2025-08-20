ABD Başkanı Donald Trump, 3.5 yıllık savaşta Rus lider Putin’in geçici bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu ve daha uzun vadeli bir barış için ikinci tur görüşmelere katılacağını iletti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte toplantıda Ukrayna’nın NATO üyeliğinin “masada olmadığını” vurguladı.

İtalya Başbakanı Meloni ise Ukrayna’nın “NATO’nun 5’inci maddesine benzer” ortak savunmaya dayalı güvenlik garantileri alabileceğini söyledi.

SİLAH SATIŞI, ÜÇLÜ ZİRVE24 SAAT ÇALIŞIYORUM

Trump, Beyaz Saray’a girişinde Zelenskiy’i samimi şekilde karşıladı. İçeriye girerken elini omuzuna attı. Trump, 24 saat aralıksız çalıştığını, yorgun olduğunu söyledi.

Trump, bu fotoğraf çekilirken liderlere kendisine yönelik suikastı tasvir eden tabloyu gösterdi. Gözler bir anda tabloya döndü.

Zelenskiy, Avrupa’nın finanse edeceği şekilde ABD’den 90-100 milyar dolarlık silah almayı teklif etti.

Trump ise Ukrayna’nın drone endüstrisinden 50 milyar dolarlık hisse talep etti, askeri görev gücünü “Avrupa sağlayacak, ABD koordine edecek” diye özetledi.

Trump, Putin’i arayıp gelecek hafta sonuna kadar Zelenskiy ile yüz yüze üçlü zirve organize edeceğini duyurdu.