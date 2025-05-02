Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılına ilişkin bütçe teklifini ABD Kongresine sundu. Eski Başkan Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine denk gelen bu ilk bütçe teklifinde, harcama önceliklerinin önemli ölçüde değiştiği dikkat çekti.

Bütçede, savunma dışı isteğe bağlı harcamaların 2025 mali yılına göre 163 milyar dolar azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda harcamaların 557 milyar dolara düşürülmesi öngörülürken, bu rakam mevcut mali yıla göre yüzde 22,6'lık bir kesintiye işaret ediyor.

TRUMP'IN SİYASİ ÖNCELİKLLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bütçe teklifi, Trump'ın harcama ve siyasi önceliklerini ortaya koyarken, iklim değişikliğiyle mücadele, çeşitlilik ve eşitlik programları, uluslararası yardımlar, eğitim ve sağlık fonları, çevre koruma ve konut yardımı gibi pek çok alanda kesintiye gidilmesi planlanıyor.

Diğer yandan, savunma ve iç güvenlik alanlarında ise önemli artışlar öngörülüyor. 2026 mali yılı için savunma harcamalarına 1,01 trilyon dolar kaynak ayrılması planlanırken, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi için 175 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Bu, iç güvenlik harcamalarında yüzde 65'lik bir artışı ifade ediyor.

Trump’ın bütçe teklifi, harcama kısıtlamaları ve güvenlik öncelikleri üzerinden siyasette yeni bir tartışma başlatırken, Kongre'nin teklif üzerindeki müzakereleri ilerleyen haftalarda gündemin üst sıralarında yer alacak gibi görünüyor.