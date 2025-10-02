ABD'de federal devlet hizmetlerinin ödeneksizlik nedeniyle dün durmaya başlamasının ardından Beyaz Saray, Demokratların yönettiği eyaletlere ayrılan kaynakları kesmeye başladı.

Bu kapsamda New York eyaletinde toplu taşıma için ayrılan 18 milyar dolar ve 16 Demokrat eyalette yeşil enerji projeleri için ayrılan 8 milyar dolar büyüklüğünde kaynak askıya alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Senato'nun ödeneksizlik nedeniyle federal hizmetlerin birkaç günden uzun süreyle kesilmesi halinde federal çalışanları işten çıkarmayı hızlandıracaklarını söyledi.

Beyaz Saray'ın attığı bu adımlar ve yönetimden gelen açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ödeneksizlik sorununu siyasi rakiplerini cezalandırmak için kullanma tehdidini hayata geçirdiğini, ayrıca anayasaya göre Kongre'nin yetki alanında olan 7 trilyon dolar büyüklüğündeki merkezi yönetim bütçesi üzerindeki kontrolünü artırdığını gösterdi.

ABD'de dün itibarıyla ödeneksizlik nedeniyle 750,000 federal çalışana işe gelmemeleri talimatı verildi. Ödeneksiz kalan bazı güvenlik kurumu çalışanlarından ise maaşsız çalışmaları istendi.