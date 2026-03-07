ABD ile İran arasındaki askeri gerilimde "enerji savaşı" safhasına geçildi. Beyaz Saray Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi (NEDC) Direktörü Jarrod Agen, Fox News ekranlarında yaptığı açıklamada, Washington'ın Orta Doğu’daki nihai stratejisinin sadece güvenlik olmadığını, hedefin İran’ın devasa petrol kaynaklarını "teröristlerin elinden kurtarmak" olduğunu ilan etti.

"UZUN VADELİ BİR OYUN OYNUYORUZ"

Jarrod Agen, operasyonun ekonomik boyutuna dair maskeleri düşüren şu ifadeleri kullandı:

"Bu uzun vadeli bir oyun. Yapmak istediğimiz şey, İran’daki o devasa petrol rezervlerini teröristlerin elinden almak. Nihayetinde Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlar hakkında endişelenmemize gerek kalmayacak, çünkü tüm petrolü biz alacağız."

MESELE SADECE İRAN DEĞİL, ÇİN'İN ENERJİ HATTI!

Agen’in bu sözleri, küresel piyasalarda "enerji sömürgeciliği" tartışmalarını alevlendirdi. Analistlere göre, ABD’nin bu hamlesi doğrudan Çin’i hedef alıyor. İran petrolünün en büyük alıcısı olan Pekin, bu petrolün ABD kontrolüne geçmesiyle enerji güvenliğini tamamen Washington’ın insafına bırakmış olacak.

KHARG ADASI VE "VENEZUELA MODELİ"

Haber merkezlerine ulaşan bilgilere göre, ABD ordusu İran’ın petrol ihracatının %90’ını sağlayan Kharg Adası’nı kontrol altına almak için "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) kapsamında planlarını hazırladı. Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Venezuela’da uygulanan yöntemi hatırlatarak, petrol gelirlerinin "yanlış aktörlere" gitmesini engellemek için doğrudan yönetime el koyma sinyali verdi.

SAVAŞIN YENİ DENKLEMİ

ABD, askeri gücünü enerji kaynaklarını millileştirmek (veya kendi şirketlerine devretmek) için kullanıyor. Boğazı güvenli tutmak yerine, kaynağı (petrol sahalarını) ele geçirerek boğazın stratejik önemini bypass etmeyi hedefliyor. Rusya ve Çin’in bölgedeki en büyük müttefiki olan İran, ekonomik olarak tamamen "yok edilme" tehlikesiyle karşı karşıya.