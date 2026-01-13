Beyaz Saray tarafından paylaşılan son görseller, Grönland üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendridi.

Paylaşılan karelerde, Beyaz Saray'daki Oval Ofis pencerelerinin Grönland haritasına açıldığı görüldü.

Donald Trump’ın bölgeye doğru yürüdüğü bu görseller "son durumu görmek için tıklayın" ifadesiyle sunuldu.

ABD Başkanı, daha önce Grönland'ı 'ya kolay yoldan ya da zor yoldan' ele geçereceğini söylemiş ve Grönland'ı askeri yolla alabileceğini defalaraca ima etmişti.

Grönland'ın bağlı olduğu Danimarka ise böyle bir durumun NATO ittifakının sonu olacağını belirtti. NATO'nun Avrupa'lı müttefikleri Danimarka'ya bu konuda tam destek verdiklerini açıkladı.

'İKİ KIZAK KÖPEĞİ KORUYOR'

Trump Danimarka’ya bağlı olan bu toprakların Amerikan ulusal güvenliği için mutlak bir ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Bu agresif tutum NATO müttefikleri arasında büyük bir krize yol açtı. Venezuela'da yapılan operasyondan sonra daha da cesaretlenen Trump, kendi müttefiklerini açıkça tehdit eder oldu.

Stratejik tartışmaların merkezinde Amerika'nın en kuzeydeki askeri tesisi olan Thule Hava Üssü yer alıyor.

Bu bölgenin kontrolünü ele geçirmenin Rusya ve Çin’in ilerleyişini durdurmak için şart olduğunu iddia eden Trump, mevcut savunma gücünü "yalnızca iki köpek kızağı" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray bu toprakların sahipliğini sadece bir tercih değil aksine bir zorunluluk olarak görüyor. Bu toprak hırsı ve diplomatik baskı taktikleri Avrupa genelinde büyük bir tepki dalgası yaratıyor.

Ancak Washington yönetimi bu baskılara rağmen geri adım atmayacağının sinyallerini vermeye devam ediyor.