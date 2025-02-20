Dün Beyaz Saray'ın resmi X sosyal medya platformu sayfasında paylaşılan gönder, görenlerde eşit miktarda şaşkınlık ve endişe uyandırdı.

Taç takmış, New York siluetinin önünde poz veren Trump'ın bir portresini paylaşan Beyaz Saray hesabı, portrenin sol alt köşesine "Kral çok yaşa" yazısını iliştirdi.

Gönderide ise, "Yoğun trafik fiyatları öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Yaşasın Kral!" paylaşımı yapıldı. Bu sözleri ise Donald Trump'ın söylediği belirtildi.

İngiltere Krallığı'ndan ABD Bağımsızlık Savaşı'yla ayrılan ve monarşi karşıtlığıyla bilinen ABD'de, bu paylaşım tepkilerle birlikte geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşımı bir şaka olarak değerlendirirken, bazılarıyla "ABD'nin bir kralı olmadığını" hatırlattı.

'ABD'NİN DEĞİL, NEW YORK'UN KRALI'

Kapağın, Trump'ı "ABD'nin kralı" değil, New York'un kralı olarak tasvir ettiği söylendi. Trump yönetimi, Çarşamba günü New York şehrinin trafik sıkışıklığını azaltmayı ve eskiyen metro ile otobüs sistemlerini iyileştirmek için gelir sağlamayı amaçlayan ücretlendirme programının federal onayını geri çektiğini açıkladı.

New York'taki yoğun trafik ücretleri feshedildikten sonra, Beyaz Saray 'Kral Trump' portresini paylaştı. Portredeki New York siluetinin bu sebeple yerleştirildiği belirtildi. Bu ifadeler, yaşanan endişe ve rahatsızlığı rahatlatmadı.

Program, 5 Ocak’ta yürürlüğe girmiş ve yoğun saatlerde Manhattan’ın 60. Cadde güneyine giriş yapan binek araçlardan 9 dolar, otobüs ve kamyonlardan ise 21,60 dolara kadar ücret alınmasını öngörmüştü.

Gece saatlerinde bu ücret yüzde 75 oranında düşürülüyordu. New York Ulaştırma Otoritesi ve bir köprü otoritesi, Trump yönetiminin kararını engellemek için Manhattan’da dava açtı.

Yetkililer, kararın tamamen siyasi sebeplerle alındığını ve Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın seçim vaatlerinden birini yerine getirmeye yönelik olduğunu savundu.