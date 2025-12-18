Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde, yönetim merkezinin kalbi Beyaz Saray, saygın yayın organlarından Vanity Fair’in Özel Kalem Müdürü Susie Wiles üzerine hazırladığı kapsamlı profil çalışmasıyla sarsılıyor.

Derginin yayımladığı fotoğraflarda, aralarında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in de bulunduğu üst düzey bürokratların "kasıtlı olarak dezavantajlı açılardan" yansıtılması, başkentte "etik ve dezenformasyon" tartışmalarını beraberinde getirdi.

VANITY FAIR DOSYASI SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Cumhuriyetçi kanat ve Beyaz Saray çevreleri, söz konusu fotoğrafların sanatsal bir tercihten ziyade, Trump yönetimini itibarsızlaştırmaya yönelik "siyasi bir mühendislik" ürünü olduğunu savunuyor. Özellikle 28 yaşındaki Sözcü Karoline Leavitt’in aşırı yakın plan fotoğraflarının, sosyal medyada spekülasyonlara zemin hazırlayacak şekilde servis edilmesi, yönetim nezdinde sert tepkiyle karşılandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Taylor Rogers, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vanity Fair'in, Sayın Leavitt ve Beyaz Saray personelini tuhaf yöntemlerle fotoğraflayıp kasıtlı olarak düzenlemesi, personelimizi küçük düşürme gayretinin açık bir göstergesidir. Karoline, sadece başarılı bir bürokrat değil, aynı zamanda Amerikan halkına sadakatle hizmet eden onurlu bir devlet görevlisidir."

KULİSLERDE 'WILES' ETKİSİ

Tartışmanın odağındaki tek konu fotoğraflar değil. Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın mülakatında Başkan Trump’ın karakter analizini yaparken kullandığı "alkolik kişiliği" benzetmesi, siyasi kulislerde "içeriden bir sızıntı mı, yoksa dürüst bir analiz mi?" sorularını doğurdu.

Başkan Donald Trump ise New York Post’a verdiği demeçte, Wiles’ın ifadelerinin bağlamından koparıldığını ima ederek, "Alkol kullanmıyorum ancak bağımlılığa meyilli, hırslı bir karaktere sahip olduğumu ben de defalarca dile getirdim. Wiles harika bir iş çıkarıyor; sorun art niyetli mülakatçıda," diyerek kurmayına sahip çıktı.

BASIN ETİĞİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA

Parlamento muhabirlerinin yakından takip ettiği süreçte, Leavitt’in Salı günü Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Leavitt, raporun "ihmal yoluyla tarafgirlik" içerdiğini belirterek, medya kuruluşlarının bağlamı yok sayarak kamuoyunu yanılttığını savundu.

Başkentteki siyasi gözlemciler, bu olayı yaklaşan seçim atmosferi öncesinde medya ve yürütme arasındaki gerilimin tırmandığı bir eşik olarak değerlendiriyor. Muhalefet kanadından ise fotoğrafların "gerçekçiliği" üzerine sosyal medya üzerinden yapılan spekülatif yorumlar, Washington’daki kutuplaşmanın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.