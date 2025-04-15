Beyaz Saray, Ohio State Üniversitesi'nin Amerikan Futbolu Kolej Ligi şampiyonluğu için bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Kutlama esnasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, kupayı kırarak güne damga vurdu.

KUPAYI PARÇALADI

Etkinlik sonunda ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere orada bulunan herkes unutulmaz bir fotoğraf çektirirken, tüm kutlamaya damga vuran beklenmedik bir an yaşandı. JD Vance, şampiyonluk kupasıyla poz vermek üzereyken kupa herkesin önünde aniden parçalandı ve Trump ona 'ölümcül bakışlar' attı.

ESPRİ İLE YAKLAŞTI

Notre Dame'i 34-23 yenerek ulusal şampiyonluğu kazanan Buckeyes takımı gibi Ohio'lu olan Vance'ın hareketi kısa sürede halk arasında tepkiye, etkinliğe katılanlarda ise kahkahalara neden oldu. Başkan yardımcısı, takım oyuncularının yardımıyla kupa kaidesini hızla alıp yerine yerleştirdi.

Vance, sosyal medyada olaya esprili bir yaklaşımla, "Ohio State'ten sonra kimsenin kupayı almasını istemedim, bu yüzden bozmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.