Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Trump - Zelenski görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu.

Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı görüşme de gündemdeydi.

Solcu görüşüyle ünlü Huffpost gazetesinden bir muhabir, soru sormak için el kaldırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in yüzü düştü, ama yine de soruyu aldı.

Bunun üzerine Huffpost muhabiri, "Toplantı yerinin Budapeşte olduğuna kim karar verdi" sorusunu sordu.

Bu soru üzerine Leavitt'in yüzünde bir gülümseme belirdi. Cevap olarak, "Anan verdi" dedi. Neye uğradığını şaşıran muhabir, "bunun ne anlama geldiğini" sorunca Leavitt, cevap vermedi.

BEYAZ SARAY'IN AĞZI TOPTAN BOZULDU

Sorunun sorulma sebebi ise basitti. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı olan Putin'in, hukuka göre Budapeşte de tutuklanması gerekli.

Aynı soruyu Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'a e-mail yoluyla soran muhabir, aynı şekilde "anan" cevabını aldı.

Beyaz Saray, gazetecilerin konu hakkındaki eleştirilerini reddetti. Sözcü Taylor Rogers, Huffpost muhabirine itafen “Bu kişi gerçek bir gazeteci değil, Demokrat bir aktivist. Bu yüzden yanıtımız son derece uygundu” dedi.

Rogers “Basın ekibimiz her gün yüzlerce ciddi soru alıyor, partizan kişilerle zaman kaybedemeyiz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray son dönemde hakaret içeren bir dil kullanmaya başladı. Leavitt, Fox News’te Demokrat Parti’nin “Hamas teröristleri, yasa dışı göçmenler ve şiddet suçlularından” oluştuğunu söyledi.

Zelenski ile görüşen Trump ise, Venezuela'nın "son derece cömert" teklifi hakkında "Venezuela bize her şey vermeye hazır, çünkü bir s**** yapamazlar" diye konuştu