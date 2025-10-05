Tişörtlerin üzerinde yer alan “17 bin kişi bir Beyaz Toros’a nasıl sığar?” yazısı dikkat çekerken, Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği (İHD) başta olmak üzere birçok hak örgütü ve sosyal medya kullanıcısı, bu satışın “insanlığa karşı işlenen suçları meşrulaştırmak” anlamına geldiğini belirtti.

BEYAZ TOROS SEVENLERE DİYEREK SATIŞA AÇILDI

Söz konusu tişörtler, Ötüken Online isimli bir satıcı tarafından, “Toros sevenlere” başlığıyla Trendyol’da satışa çıkarıldı. Tişört tasarımında, 90’larda kayıplarla ve derin devlet operasyonlarıyla özdeşleşmiş Beyaz Toros aracı yer aldı.

Ürüne tepki gösteren kullanıcılara satıcı tarafından verilen cevap ise daha fazla öfkeye yol açtı. Firma, uygulama üzerinden gelen eleştirilere şu ifadelerle yanıt verdi:

“Tarih bilgisi olan herkes anlayışla karşılayacaktır. Lütfen kötü düşünce ve yorumlara insanları teşvik etmeyiniz. Türkiye özgür bir ülke.”

CUMARTESİ ANNELERİ'NDEN TEPKİ

Cumartesi Anneleri, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma sert tepki gösterdi:

“Beyaz Toros, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin, faili meçhul cinayetlerin ve devlet şiddetinin simgesidir.

Bu simgeyi tişörte basıp ‘Toros sevenlere’ başlığıyla satışa sunmak; işlenen insanlık suçlarını meşrulaştırmak, suçluyu ve suçu övmek anlamına gelir.

İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçun simgesi ticaretin konusu yapılamaz, pazarlanamaz.

Bu ürün derhal satıştan kaldırılmalı; Trendyol ve üretici firma hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.”