Ali Can POLAT

Yeni eğitim-öğretim yılının kayıt dönemi bitti ve sezon başladı. Bu yılın kayıt döneminde de en çok konuşulan konulardan biriözel okul ücretleri oldu. Yüksek ücretler, düşen alım gücü ile birleşince veliler çocuklarını bu okullara gönderemedi ve imam hatiplere, devlet okullarına mecbur kaldı. İki yıl önce 1.5 milyon olan özel okula giden öğrenci sayısının geçen yıl 1.4 milyona düştüğünü belirten Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, bu yıl sayılar netleşmese de yüzde 20’ye varan düşüş tahmin ettiklerini söyledi. Geçen yıl pahalı okullardan daha ucuz okullara geçiş yaşandığını belirten Öztürk, “Ama bu yıl direkt bir kopuş yaşandı. Özellikle beyaz yaka dediğimiz orta sınıfta keskin bir kopuş var. Vatandaş ciddi bir darboğazdan ve krizden geçiyor” dedi.

DENETİMLER AMACINDAN SAPTI

Bunun yanı sıra artan maliyetlerin okulları da çok zorladığını belirten Öztürk, “Türkiye’de 11 bin civarında özel okul vardı, bu sayı tahmini olarak 9 binlere düştü. 30 yıldır bu sektördeyim, ben bile ilk defa bu yıl kapatsam mı, diye düşündüm” diye konuştu. Özel okullarda fahiş fiyat sebebiyle yapılan denetimlerin amacından saptığını da belirten Öztürk, “Bu denetimler ülkenin köklü ve seküler kurumlarına bir gözdağı olarak kullanılmaya başlandı. Ticaret Hukuku’na aykırı denetimler görüyoruz. Ama dershanelerden özel okula dönüşen okullar asıl denetlenmesi gerekenler. Fahiş fiyatın cezasını zaten piyasa keser, kaldı ki okulların maliyetleri gerçekten çok arttı, buna rağmen zamlar yüzde 50 civarındaydı. Türkiye’deki 9 bin okuldan taş çatlasın 40-50 tanesinin yüksek fiyatları gündem oldu, diğerlerinde öyle bir fiyat artışı yok” diye konuştu.

Dişimizden, tırnağımızdan artırıyoruz

Çocuğunu özel okula gönderen veliler, isim vermeseler de sorunlarını dile getirdi. İstanbul’da yaşayan liseli bir öğrencinin velisi, “Birkaç kaliteli okul dışında özel okulların eğitimlerinden biz de memnun değiliz. Ama devlet okullarını görüyorsunuz, tuvaletinde sabun yok, gericilik propagandası yapılıyor. Çocuklarımız imam hatiplere mecbur kalmasın diye dişimizden tırnağımızdan artırıp mecburen özel okula gönderiyoruz” diye konuştu.